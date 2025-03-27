В Хургаде затонул батискаф с российскими туристами

В Египте затонул батискаф с российскими туристами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Генконсульстве России в Хургаде, трагедия произошла сегодня около 10:00. На расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного подводного судна «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе – несовершеннолетние.

«Все они – российские граждане, туристы компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте – «Biblio Globus Egypt Tours»), – уточнили в дипмиссии. – По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется».

По данным Shot, число погибших возросло до 6 человек, еще 9 госпитализированы в критическом состоянии. Билет на погружение стоил около 7 тыс. рублей для взрослых и около 3,5 тыс. рублей для детей.

Хургада, Анастасия Палей

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