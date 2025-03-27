В Челябинской области полностью уничтожили систему низового самоуправления

Законодательное Собрание Челябинской области приняло пакет законов об упразднении муниципальных районов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, сегодня, 26 марта, принят пакет законов о статусе и границах муниципальных округов в рамках реформы местного самоуправления.
В муниципальные округа преобразованы оставшиеся 10 территорий: Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы. В муниципальные округа объединены все поселения, ранее входившие в состав районов.
Напомним, программа укрупнения муниципалитетов началась в регионе в 2022 году. Первым стал Коркинский район. Там не скрывали, что одна из причин объединения – своевольность поселковых администраций и советов.
Затем в муниципальные округа были преобразованы Саткинский, Пластовский и Нязепетровский районы.
В текущем году процесс преобразований вступил в активную стадию. Статус муниципальных округов получили Ашинский, Кусинский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы.
Таким образом, с учетом принятых сегодня законов все территории Челябинской области переходят на одноуровневую систему организации местного самоуправления.
Челябинск, Виктор Елисеев
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