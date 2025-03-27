Дороги в районе железнодорожного вокзала в Челябинске скуют пробки

На улице Свободы в районе вокзала Челябинска отключат светофоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, движение автотранспорта будет осложнено сразу на четырех перекрестках.

Завтра, 28 марта, с 10:00 до 14:00 будут отключены светофоры на участках:

пересечение улиц Свободы и Торговой;

пересечение улиц Свободы и Цвиллинга;

пересечение улиц Свободы и Железнодорожной;

по улице Свободы в районе выезда с Привокзальной площади.

Челябинск, Виктор Елисеев

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