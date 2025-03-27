Дороги в районе железнодорожного вокзала в Челябинске скуют пробки

На улице Свободы в районе вокзала Челябинска отключат светофоры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, движение автотранспорта будет осложнено сразу на четырех перекрестках.
Завтра, 28 марта, с 10:00 до 14:00 будут отключены светофоры на участках:
пересечение улиц Свободы и Торговой;
пересечение улиц Свободы и Цвиллинга;
пересечение улиц Свободы и Железнодорожной;
по улице Свободы в районе выезда с Привокзальной площади.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»