В многоквартирном доме в Еманжелинском районе произошел взрыв. Есть погибшие

Пять этажей многоквартирного дома пострадали в результате взрыва в поселке Красногорский.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 27 марта, в поселке Красногорский Еманжелинского района.
Газ взорвался на втором этаже пятиэтажного дома. Он разрушил стены внутри квартиры, а также межквартирные перегородки. В жилых помещениях и подъезде были выбиты стекла.
В результате ЧП погибла женщина. Трех человек увезли в больницу.
На месте от МЧС России задействованы 19 человек и 5 единиц техники.
Челябинск, Виктор Елисеев
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