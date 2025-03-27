В многоквартирном доме в Еманжелинском районе произошел взрыв. Есть погибшие

Пять этажей многоквартирного дома пострадали в результате взрыва в поселке Красногорский.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 27 марта, в поселке Красногорский Еманжелинского района.

Газ взорвался на втором этаже пятиэтажного дома. Он разрушил стены внутри квартиры, а также межквартирные перегородки. В жилых помещениях и подъезде были выбиты стекла.

В результате ЧП погибла женщина. Трех человек увезли в больницу.

На месте от МЧС России задействованы 19 человек и 5 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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