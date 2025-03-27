Еще одного пострадавшего при взрыве в Красногорском увезли в больницу

После взрыва в пятиэтажке в Еманжелинском районе госпитализировали четвертого пострадавшего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 59-летнего мужчину в шоковом состоянии увезли с больницу для осмотра.

Напомним, сегодня, 27 марта, в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома по улице Лермонтова в поселке Красногорский Еманжелинского района произошел взрыв бытового газа с последующим горением. Взрыв разрушил стены дома и выбил стекла в окнах квартир и подъезда.

В результате ЧП погибла 82-летняя женщина. С различными травмами госпитализировали первоначально трех человек. 73-летняя женщина получила переломы ноги и руки, закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. 43-летний красногорец в тяжелом состоянии госпитализирован с ожогами в Ожоговый центр челябинской городской больницы №6 Челябинск. 74-летний мужчина в состоянии легкой степени тяжести отправлен в больницу для осмотра. Теперь число пострадавших увеличилось до четырех человек.

Между тем, в следственном отделе СКР по городу Коркино после взрыва возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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