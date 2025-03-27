«Трактор» уступил «Адмиралу» в первом матче серии плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней арене проиграл «Адмиралу» из Владивостока – 4:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , челябинцы в первом матче ⅛ финала Кубка Гагарина решили пойти по пути магнитогорского «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста».

Первый период «черно-белые», как и оба уральских клуба вчера, завершили, уступая гостям со счетом 0:2.

При этом «Трактор» явно владел инициативой. За первые 20 минут встречи челябинцы произвели 29 бросков против 16 в исполнении игроков «Адмирала». По ударам в створ ворот хозяева вели 11:8.

Но на 3-й минуте «черно-белые» упустили контратаку «моряков», убежавших «два в один», и Александр Шевченко открыл счет – 1:0, «Адмирал» впереди.

На 10-й минуте хозяева пропустили еще одну контратаку гостей, и Шейн Принс увеличил отрыв – 2:0.

На 22-й минуте челябинцы остались втроем против пятерых владивостокцев, и те не упустили шанс: на 23-й минуте Егор Петухов делает счет 3:0.

После восстановления численного состава «черно-белые» начали постепенно приходить в себя. И на 28-й минуте встречи Василий Глотов выиграл борьбу у левого борта, шайба оказалась у Семена Дер-Аргучинцева, который от лицевой линии подкинул ее с неудобной руки на пятак, а там к ней успел оставшийся без опеки Остап Сафин и в касание отправил под перекладину – 1:3.

После этого челябинцы волнами накатывали в зону «Адмирала». На 33-й минуте Григорий Дронов пытался бить по воротам гостей, но его бросок заблокировали. Однако шайбу у левого борта подобрал Чарльз Робинсон и низом отправил в сетку – 2:3.

Но не дали «моряки» челябинцам разогнаться дальше, и уже на 34-й минуте Даниил Гутик вернул преимущество в две шайбы «Адмиралу». В воротах хозяев Зака Фукале сменил Сергей Мыльников, а на второй перерыв команды ушли при счете 4:2 в пользу гостей.

Однако замена вратаря «Трактор» не спасла. На 44-й минуте челябинцы остались в меньшинстве. А на 46-й Аркадий Шестаков реализовал большинство гостей – 5:2.

На 47-й минуте хозяева вновь остались в меньшинстве. Впрочем, уже через 12 секунд на скамейку штрафников отправился и игрок «Адмирала». А в начале 48-й минуты челябинцы играли уже вчетвером против трех владивостокцев. На 49-й минуте матча Виталий Кравцов, разогнавшись в зоне гостей, поймал голкипера «Адмирала» на противоходе и сократил отставание «черно-белых» – 3:5.

На 58-й минуте голкипер «Трактора» убежал с ворот, уступив место шестому полевому игроку. И на 60-й минуте Остап Сафин сократил отставание до минимума. Продолжили челябинцы давить на ворота «моряков», но времени оставалось слишком мало – 4:5, «Трактор» устапет в первом матче серии.

Следующая встреча пройдет в Челябинске 29 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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