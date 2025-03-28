28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – Стратегическая сессия «Разработка продуктовых программ кампуса в Челябинске» с участием представителей минобрнауки РФ, на которой будут обсуждаться будущие образовательные, партнерские и исследовательские программы участников кампуса (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)