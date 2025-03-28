28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28.03.2025, пятница
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная развитию спортивной гимнастики в Челябинске, а также предстоящим детским состязаниям «Кубок Героя России Альберта Зайнуллина» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:30 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)
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12:00 Челябинск – Квиз «Нескучная классика» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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14:00 Челябинск – Кинозал Победы: показ художественного фильма «Зеленые цепочки» (1970 год) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Экскурсия «Добро пожаловать в Библиотеку» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Торжественное открытие нового сезона проекта «Большая перемена» (образовательный центр №5, ул. Скульптора Головницкого, 13)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Шахматный «Клуб Четырех коней», игра в шахматы и шашки для людей старшего поколения (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Стратегическая сессия «Разработка продуктовых программ кампуса в Челябинске» с участием представителей минобрнауки РФ, на которой будут обсуждаться будущие образовательные, партнерские и исследовательские программы участников кампуса (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)
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16:00 Челябинск – Лекторий «Большая история российского кино. Часть 2-я: Сталинская эпоха и хрущевская оттепель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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17:00 Челябинск – Интерактивная игра «Мой любимый книжный герой» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Концерт «Мгновения музыки прекрасной» в клубе «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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