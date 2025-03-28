Дорога за 120 миллионов рублей в Челябинской области рухнула через несколько месяцев после ремонта

В Челябинской области развалилась и рухнула дорога, отремонтированная за 120 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, ремонт дороги в Красноармейском районе отремонтировали в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И она уже разрушилась. На нескольких участках глубокие трещины, обочины обвалились.

«Таких участков с провалами – уже четыре. И дорога продолжает разламываться поперек, по ней идут глубокие поперечные трещины. Объект, к слову, регионального значения, соединяет населенные пункты Сычево, Черкасово, Ильино, Миасское. Общая численность зависимого от нее населения – более 40 тысяч человек», – рассказали активисты.

Общественники обратились в прокуратуру для проведения проверки и установления виновных. Ведь оказалось, что бюджетные миллиона потратили на объект, не профункционировавший и года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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