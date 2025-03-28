Маршрут, соединяющий деревню Ключи с Челябинском, изменят

У межмуниципального маршрута появятся дополнительные остановки в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусный маршрут №212 «Деревня Ключи – Челябинск» изменяется с 1 апреля.

Транспорт будет заезжать на улицы Прохладную в Красном поле и Луговую в Казачьем, в остальном – без изменений. Администрацией оборудованы остановки и обустроены разворотные площадки.

Время отправления от деревни Ключи: 6:15, 6:45, 8:30, 9:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Время отправления от улицы Братьев Кашириных в Челябинске: 7:30, 8:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru. В режиме реального времени движение автобусов отображается на сервисах Яндекс.Карты и 2Гис.

Обслуживать маршрут будет перевозчик ООО «Автотранс +». Оперативную информацию по маршруту можно получить в будни c 8:00 до 17:00 по телефонам: +7 351 737-90-48, +7 351 945-12-36, а после 17:00 в будни, в выходные и праздники – +7 351 737-92-73, +7 912 899-07-95.

Челябинск, Виктор Елисеев

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