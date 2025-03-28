Взрыв газа в Челябинской области: жители многоквартирного дома возвращаются в свои квартиры

В Еманжелинском районе продолжаются работы по устранению последствий взрыва бытового газа.

Напомним, инцидент произошел вчера, 27 марта, в доме №17 по улице Лермонтова в поселке Красногорский. В результате ЧП погибла пожилая женщина, четырех человек отвезли в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Еманжелинского района, в доме повреждены три квартиры, в некоторых выбиты окна.

На данный момент жители первого, третьего и четвертого подъездов вернулись в свои квартиры. Во втором подъезде доступ временно ограничен до завершения проверки несущих конструкций. Жителям разрешили зайти за вещами в сопровождении сотрудников полиции, в подъезде организована круглосуточная охрана.

На базе ДК имени Ленина открыт пункт временного размещения с местами для отдыха, горячим питанием и отдельной комнатой для семей.

В доме восстановлено отопление, освещение, подача воды, идет поэтапное подключение газа. Все службы продолжают работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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