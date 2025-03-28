В Челябинске подросток на электросамокате въехал в легковушку

14-летний челябинец пострадал в ДТП в Металлургическом районе областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла в среду, 26 марта, в 14:05 около дома №65 по улице Мира.

По предварительным данным, произошло столкновение между автомобиля «Лада Гранта» под управлением 64-летнего мужчины и электросамоката «Whoosh», на котором ехал 14-летний подросток.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения.

«Только за неделю произошло 3 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокатах. Госавтоинспекция города Челябинска призывает родителей провести беседы с детьми и разъяснить им опасные последствия правил нарушения ПДД, в том числе при использовании электросамоката», – заявили в силовом ведомстве.

Напомним, уже несколько лет в России идут дискуссии по поводу права несовершеннолетних управлять электросамокатами (значительная доля дорожных инцидентов приходится именно на СИМ с подростками за рулем). Представители различных законодательных органов периодически выступают с заявлениями о необходимости запретить доступ к управлению СИМ граждан, не достигших совершеннолетия.

Однако действующие на сегодня правила разрешают подросткам 14 лет и старше управлять электросамокатами. При этом они уже могут ездить по дороге. Но только по правой стороне и со скоростью не более 60 километров в час.

Челябинск, Виктор Елисеев

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