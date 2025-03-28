В Челябинске пациент избил фельдшера, пытавшегося спасти ему жизнь

В Челябинске пациент избил фельдшера, которая оказывала ему экстренную помощь.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошел на проспекте Ленина. Когда «скорая» прибыла на вызов, жизнь молодого пациента находилась под угрозой. 24-летняя фельдшер начала оказывать ему помощь, а тот внезапно ударил ее по лицу. Медики нажали на тревожную кнопку.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Буйным пациентом оказался 23-летний челябинец, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. После завершения медицинских манипуляций его передали полиции.
Челябинск, Павел Зварзин
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