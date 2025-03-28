16 животных погибли в Челябинской области от бешенства

На Южном Урале растет число погибших от бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 января по 28 марта текущего года в Челябинской области от вируса бешенства умерли 16 животных – 8 кошек, 7 собак и 1 лисы.

Во всех населенных пунктах, где были зафиксированы случаи заражения вирусом бешенства, был установлен карантин и проводятся обязательные противоэпизоотические мероприятия.

Смерть кошек зарегистрирована в селе Октябрьском, деревне Бутырки Чебаркульского района, Копейске (2 случая), Троицке, Курчатовском районе Челябинска, Тракторозаводском районе областного центра (12 марта), Чесме (12 марта).

Собаки погибли от вируса в Сатке, поселке Петровский Нагайбакского района и деревне Петроград Октябрьского района, поселке Самарский Верхнеуральского района, Увелке и Еманжелинске (в том числе один случай – 19 марта).

Лису нашли в деревне Замериново Октябрьского района 18 февраля.

«Бешенство – острая инфекционная болезнь животных и людей, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Явные признаки нездоровья животного: неадекватное поведение (водо- и светобоязнь); обильное слюно- и слезотечение; агрессивное поведение, судороги, рвота и др. Причем, поначалу животное может вести себя вполне естественно, но уже быть заразным. Единственным средством защиты животных и человека от бешенства является профилактическая прививка», – напоминают в Россельхознадзоре.

Напомним, с 1 марта по 6 апреля 2025 года в Челябинске проходит месячник по профилактике бешенства.

Записаться на бесплатную иммунизацию домашних животных в участковые ветеринарные лечебницы можно по телефону 214-14-14 или по следующим адресам в Челябинске:

ветлечебница на Свердловском тракте, 18а;

веткабинет на Университетской набережной, 52;

ветклиника Металлургического района (ул. Пржевальского, 2);

ветклиника Тракторозаводского района (ул. Марченко, 7в);

веткабинет на улице Красной, 63.

Управление Россельхознадзора рекомендует быть бдительными и принимать необходимые меры для защиты себя и своих питомцев от этого опасного заболевания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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