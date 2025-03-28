Власти: взрыв в Красногорском повредил шесть квартир

В Челябинской области рассказали о результатах обследования в доме, где прогремел взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Еманжелинского района, в поселке Красногорском восстановлено тепло, газо- и электроснабжение в пострадавшем от взрыва газа многоквартирном доме. Основная часть этих работ профильными службами была проведена еще вчера.

В пострадавшем втором подъезде газовая служба осуществляет поквартирное подключение к газу.

С 6 часов утра специализированной организацией проведено обследование несущих конструкций дома. Нарушений не выявлено. Жителям оставшихся квартир разрешено вернуться в свои жилища.

В 6 квартирах до завершения ремонта проживание из-за разрушенных межкомнатных перегородок и выбитых окон невозможно. Жильцы разместились у родственников. Услуги размещения в ПВР и маневренном фонде жителям из этих квартир не понадобились.

Проведена очистка от мусора в пострадавших квартирах и прилегающей территории. На месте работает подрядная организация по проведению аварийно-восстановительных работ.

С утра на месте происшествия работает муниципальная комиссия по определению материального ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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