На Южном Урале готовятся ко второй волне паводка

В Челябинской области ожидаются осадки.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ЦГМС, дожди начнутся уже в воскресенье и могут затянуться на всю неделю. В купе с плюсовой температурой это может ускорить таяние оставшегося снега в горах и лесах и спровоцировать второй пик паводка.

По данным Росгидромета, после увеличения во второй декаде марта притока воды, сейчас уровень водохранилищ в Магнитогорске и Верхнеуральске понизился, и их снова перевели в режим накопления. Сбрасывать воду будут в зависимости от объемов поступления так, чтобы обеспечить плавное регулирование режима работы водохранилищ с учетом продолжающегося половодья и необходимости принять дождевые осадки.

Челябинск, Софья Артемьева

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