Суд арестовал средства крупного дорожного подрядчика в Челябинской области на полмиллиарда рублей

Суд арестовал деньги южноуральских дорожников в рамках дела о банкротстве, инициированного ими самими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, арест наложен на средства, находящиеся на счетах ООО «Урал-Сервис-Групп», на сумму 560 миллионов 199 тысяч рублей. Такое решение принято в рамках дела о банкротстве АО «Южуралмост».

Кроме того, аналогичные ограничения наложены на деньги ООО «Магистраль», ООО «РесурсКомплектСнаб», мажоритарного акционера «Южуралмоста», бывшего начальника отдела ФСБ по Златоусту Геннадия Вильшенко, его сына Сергея, а также экс-директора компании-банкрота Александра Зырянова и еще одного ее собственника Алексея Башаева.

Арест наложен по ходатайству Федеральной налоговой службы, требующей призвать предпринимателей и юридических лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 560 миллионов 199 тысяч рублей.

Также суд запретил Росреестру проводить сделки в отношении недвижимости Геннадия Вильшенко и автомобилей ООО «Урал-Сервис-Групп» и ООО «РесурсКомплектСнаб».

АО «Южуралмост» был признан банкротом в 2023 году. Интересно, что иск о банкротстве компании «Южуралмост» подало именно ООО «Урал-Сервис-Групп». Обе компании некогда были тесно связаны.

Так, «Южуралмост» в 2015-2018 годах был фактическим монополистом на рынке дорожных работ в Челябинской области. Многие связывали такое положение вещей с тем, что регионом тогда руководил Борис Дубровский, имевший, как и дорожное предприятие, магнитогорские корни. Впрочем, если проследить связь «Южуралмоста» с еще одной компанией – «Южуралавтобан» – нельзя не отметить, что магнитогорские дорожники не бедствовали и во времена губернаторства Михаила Юревича.

Но к концу правления Дубровского положение самого губернатора и «Южуралмоста» крайне осложнилось: ФАС обвинила главу региона и компанию в сговоре с целью ограничения конкуренции, суды позицию антимопольщиков подтвердили, и закончилось все полумиллиардным штрафом для дорожников.

В итоге в марте 2019 года Борис Дубровский ушел в отставку. А на арену в том же году внезапно вышло ООО «Урал-сервис-групп» – поначалу имея в штате всего одного человека. Учредителями общества на тот момент были московская компания «Ойкумена» и ряд физических лиц, в том числе директор «Южуралмоста» Александр Зырянов. В декабре 2019 года в УСГ перешли почти все работники челябинского подразделения «Южуралмоста». Правда, первый масштабный проект нового игрока закончился неудачно.

В 2019 году компания заключает контракт с мэрией Челябинска на благоустройство набережной реки Миасс от улицы Кирова до улицы Пушкина и Сквера искусств. Работы планировалось сдать до 15 декабря 2020 года, но они не были сделаны и наполовину. В итоге контракт с компанией расторгли.

Но уже в 2022 году УСГ развернулась в полную силу. Предприятие получило контракты на строительство и ремонт на нескольких улицах Челябинска, а также на содержание и ремонт региональных дорог в области на 2022-2024 году на 1,2 миллиарда рублей.

Неожиданностью на этом фоне стала продажа УСГ в сентябре прошлого года убыточной крымской компании ООО «Антей-Сервис», с дорожными работами не связанной. Правда, эксперты считают, что смена собственника была формальной, а бенефициар деятельности предприятия остался прежним. Тем более, что и зарегистрированное в Симферополе ООО принадлежало ранее АО «Ойкумена». Позднее дорожное предприятие вернулось к старым владельцам, и в настоящее время его учредителем является АО «Ойкумена».

Челябинск, Виктор Елисеев

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