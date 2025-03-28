Автобусы возвращаются на привычные остановки у железнодорожного вокзала в Челябинске

Автобусы на Привокзальной площади Челябинска возвращаются к прежней схеме движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с субботы, 29 марта, автобусы №№ 1, 14, 30, 56а, 64, 125, 129, 136к возвращаются на привычный маршрут: посадка и высадка пассажиров будет на остановке «Автовокзал Центральный» возле ТК «Синегорье».

«МУП «ПОВВ» завершает аварийно-восстановительные работы, на время которых было ограничено движение транспорта в районе ТК «Синегорье», – уточнили представители учреждения.

Напомним, схема движения общественного транспорта была изменена в августе прошлого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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