Мать восьми брошенных детей пыталась спрятаться от приставов в туалете

В Челябинской область мать восьми брошенных детей пыталась спрятаться от судебных приставов в туалете.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФССП, жительница села Миасское, родив к 46 годам восьмерых детей, рано или поздно переставала заниматься каждым из них. Все они попадали в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Сейчас у судебных приставов находятся четыре открытых исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание девочек 2009, 2011, 2012 и 2017 годов рождения. Суд постановил, что мать должна выплачивать на их содержание 1/12 своих доходов. Какое-то время женщина была официально трудоустроена и исправно перечисляла алименты. Но после увольнения задолженность перед дочерями достигла 155 тысяч рублей.

Женщина от приставов скрывалась. Но в один из дней было установлено, что она находится в гостях у подруги. Накануне дамы бурно отмечали встречу, а утром в квартиру пришли приставы. Хозяйка квартиры пыталась убедить их, что не видела приятельницу уже очень давно. Но приставы решили лично убедиться в том, что должницы действительно нет. И обнаружили ее в туалете. В итоге горе-мамашу отправили под административный арест на 10 суток.

Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. После ее освобождения работа по взысканию алиментов будет продолжена.

Челябинск, Софья Артемьева

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