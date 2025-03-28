«Металлург» потерпел второе поражение подряд в 1/8 Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» потрепел второе поражение на домашней арене от омского «Авангарда» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцы вынесли определенный урок из поражения в предыдущем матче, и сегодня счет открыли сами.

На 4-й минуте встречи Алексей Маклюков сделал передачу вдоль синей линии под удар Даниле Паливко, шайба заметалась на пятаке, а Игорь Гераськин, подобрав отскок, отправил ее в пустой угол ворот «Авангарда» – 1:0.

Но гости сдаваться не собирались. Уже на 10-й минуте матча Михаил Гуляев прорвался по правому флангу, мощно бросил, Илья Набоков щитком отбил шайбу, но первым к отскоку подоспел Николай Прохоркин – 1:1. И на первый перерыв команды отправились при равенстве на табло.

Во втором периоде события развивались по схожему сценарию. На 24-й минуте встречи магнитогорцы убежали в быструю атаку. Даниил Вовченко ворвался в зону гостей, отправил шайбу в центр на ход Трою Джозефсу, нападающий «Магнитки» прошел вперед и резким броском поразил угол ворот омичей – 2:1.

Однако на 33-й минуте Рид Буше снова сравнял счет – 2:2, причем сделал это при меньшинстве у «Авангарда». И вновь ничья после 40 минут игрового времени.

Третий период прошел в упорных попытках команд склонить чашу весов в свою пользу. Но до конца основного времени счет так и не изменился.

В овертайме первые острые моменты у ворот соперника удалось организовать гостям, но Илья Набоков сумел нивелировать угрозы. Но не получалось забить и у магнитогорцев.

И на 74-й минуте удача улыбнулась омичам. Илья Набоков сумел отразить бросок МакЛауда, но отскок подобрал Владимир Ткачев и отправил шайбу в ворота «Металлурга» – 3:2 в пользу гостей.

Второе подряд поражение «Магнитки», и счет в серии становится 2:0 в пользу «Авангарда». Следующие два матча пройдут в Омске. Первый из них состоится в воскресенье, 30 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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