29 – 31 марта ожидаются следующие события – Челябинск

29.03.2025, суббота
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11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Субботняя игротека «Побег из психушки» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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13:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Концерт классической музыки «Волшебные струнные» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Семинар по финансовой грамотности от спикера Анастасии Черепановой (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Музыкально-литературный вечер, посвященный инженеру-конструктору и барду Геннадию Васильеву (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Концерт поэта и барда Александры Павловой (Кошка Сашка) (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:30 Челябинск – Матч 1/8 Кубка Гагарина: «Трактор» (Челябинск) vs. «Адмирал» Владивосток (ЛА «Трактор» им. В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)
30.03.2025, воскресенье
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Курсы татарского языка, деловые игры для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)
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12:00 Челябинск – Встреча общества посткроссеров (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)
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12:00 Челябинск – Концерт «Многозвучие романса» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча клуба настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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13:00 Челябинск – Встреча в творческой мастерской «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Викторина «Война. Победа. Память» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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15:00 Челябинск – Концерт в клубе авторской и бардовской песни «Струны души». Творческий вечер Сергея Пана (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Открытие выставки картин «Искусство памяти», посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
31.03.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная началу пожароопасного сезона (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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