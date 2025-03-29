В Челябинске прикрыли нелегальный склад вейпов. Конфисковано около 15 тысяч единиц товара

Крупный склад нелегальной никотинсодержащей продукции ликвидировали в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО, на контрафакт сотрудники ведомства наткнулись во время осмотра складского на улице Парашютная.

В ходе обыска была обнаружена никотинсодержащая продукция (никотинсодержащая жидкость и электронные системы доставки никотина) различных торговых наименований без маркировки средствами идентификации, с поддельными и выбывшими из оборота кодами ДАТА-матрикс.

Из незаконного оборота изъято 6 тысяч 898 упаковок никотинсодержащей жидкости, 7 тысяч 55 штук электронных систем доставки никотина, а также поддельные распечатанные коды ДАТА-матрикс, готовые к нанесению на никотинсодержащую продукцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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