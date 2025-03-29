«Трактор» сравнял счет в серии плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней арене одолел «Адмирал» из Владивосток в овертайме – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в сегодняшнем матче команды решили не обострять игру с самого начала и весь первый период осторожничали.

Как итог, 26:14 в пользу хозяев по броскам, 13:6 – по ударам в сторону ворот. И 0:0 на табло.

В начале второй двадцатиминутки гости решили оживить обстановку. На 23-й минуте встречи Даниил Гутик набросил шайбу на пятак, а Павел Шэн подправил ее в ворота Зака Фукале – 1:0, «моряки» открывают счет.

На 27-й минуте матча челябинцы закатились в зону «Адмирала», Александр Кадейкин аккуратно отправил шайбу на пятак, откуда хозяева несколько раз пытались забросить ее в сетку, пока Никите Коростылеву не удалось сделать это уже мимо лежавшего на льду вратаря гостей – 1:1. После этого «черно-белые» явно поднажали, абросив за вторые 20 минут 41 шайбу против 10 у гостей. Но счет так и не изменился.

В остальном, команды продолжали осторожничать. Лишь на 47-й минуте судьи объявили о первом удалении. Но не удалось «Трактору» воспользоваться численным преимуществом. Безрезультатны оказались и все дальнейшие попытки клубов изменить счет в основное время.

Но уже на 62-й минуте челябинцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, Артем Блажиевский получил шайбу на синей линии, рванул к воротам, скинул шайбу Александру Кадейкину, получил ее обратно и с пятака отправил под перекладину – 2:1.

«Трактора» сравнивает счет в 1/8 Кубка Гагарина – 1:1 – и едет во Владивосток, где 31 марта команды ждет третий матч серии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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