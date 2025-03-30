«Металлург» потерпел третье поражение в 1/8 Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в гостях уступил «Авангарду» из Омска – 1:2. Счет в серии становится 3:0 в пользу омичей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч команды начали крайне осторожно.

В первом периоде на 10 бросков хозяев пришлось 15 в исполнении магнитогорцев. Неудивительно, что счет в итоге так и не открыли.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты несколько ускорились. На 30-й минуте «металлурги» провели быструю атаку, взломали оборону противника, и Никита Михайлис открыл счет – 1:0.

Но на 37-й минуте Константин Окулов сравнял счет – 1:1. И хотя магнитогорцы продолжали действовать чуть более уверенно, счет во втором периоде уже не менялся.

С третьем игровом отрезке игроки «Авангарда» уже полностью выровняли игру. Но забросить еще в основное время так никто и не смог.

Овертайм начался валом атак на ворота «Магнитки», но южноуральцы держались намертво. Однако давление омичей, в конце концов, принесло результат. На 73-й минуте встречи Владимир Ткачев ставит победную точку – 2:1, и это третья победа «Авангарда» в серии. Омскому клубу остается выиграть еще в одном матче, чтобы пройти в следующий круг плей-офф.

Следующий матч – 1 марта здесь же, в Омске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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