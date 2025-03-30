В центре Челябинска подрались пьяные компании, есть пострадавшие

В центре Челябинска подрались две пьяные компании.

Как сообщили РИА «Новый День», в ГУ МВД РФ по Челябинской области, конфликт вспыхнул в баре «Дом Галеева» на пешеходной Кировке, а затем «выплеснулся» на улицу. В ход пошли перцовые баллончики (сначала сообщалось о стрельбе из травматического пистолета). В итоге одного из участников нетрезвых разборок увезли в больницу с ожогом роговицы глаз, остальных доставили в Отдел полиции «Центральный». Сейчас их опрашивают, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Павел Зварзин

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