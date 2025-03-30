Апрель на Южном Урале начнется с лета, а потом может вернуться зима

Апрель в Челябинской области начнется по-летнему, а потом может вернуться зима.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже 2 апреля дневные температуры поднимутся до +19. Правда, такая погода продержится всего пару дней, и уже к концу недели днем будет не выше +10. А к 13 апреля может и вовсе похолодать до -1.
Но к концу месяца опять ожидается потепление до +19. Осадков, согласно предварительному прогнозу, в апреле будет немного. Например, в Челябинске обещают всего 3-4 дождливых дня, да и то дожди будут небольшими.
Челябинск, Софья Артемьева
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