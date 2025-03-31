Златоустовские ватерполистки выиграли регулярный чемпионат России

Ватерпольная «Уралочка» выиграла регулярный чемпионат России и поборется за победу в «плей-офф».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, максимальный результат в последнем туре, 102 набранных очка и безоговорочное первое место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги – так завершила 40-матчевый марафон команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста.

Два матча на финише «регулярки» ватерполистки «Уралочки» проводили против первоуральской «Евразии». В первой игре южноуральские ватерполистки победили вполне уверенно 22:16.

Во второй игре болельщикам пришлось поволноваться. В итоге «Уралочка» выиграла 13:12 и получила заслуженный Кубок победителей регулярного чемпионата России.

Теперь команде из Златоуста предстоит два главных испытания: сначала Финал Кубка России (он пройдет с 16 по 20 апреля в Санкт-Петербурге), а затем – плей-офф чемпионата страны, в котором определится судьба золотых медалей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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