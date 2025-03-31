В Челябинске рухнула стена колледжа ЧелГУ

В Ленинском районе стена колледжа упала на автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в ночь на понедельник, 31 марта, на улице Трубников.

В здании колледжа ЧелГУ произошло обрушение одной из стен. Кирпичная кладка рухнула на стоявший в колледжа легковой автомобиль.

По данной информации надзорное ведомство Ленинского района начало проверку. «Прокуратура проверит соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и на прилегающей территории и даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц», – уточнили в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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