Экс-председателя КДХ Челябинска отправили в колонию

В Челябинске вынесли приговор экс-председателю городского комитета дорожного хозяйства Ринату Кучитарову.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали в начале декабря 2022 года. По версии следствия, в 2020 году он обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены контракта на выполнение работ по озеленению в рамках благоустройства центральной части Челябинска.

Впоследствии Кучитаров не только подписал с коммерческой фирмой контракт по завышенной стоимости на сумму не менее 32 миллионов рублей, но еще и согласовал оплату невыполненных работ на сумму не менее 8 миллионов рублей, лично подписав акты выполненных работ.

Свою вину чиновник так и не признал. Заявил он об этом и в последнем слове.

Государственный обвинитель потребовал приговорить Кучитарова к девяти годам колонии общего режима, а также конфисковать имущество и деньги на общую сумму 80 миллионов рублей. Кроме того, прокурор настаивает на запрете экс-чиновнику занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Курчатовский районный суд признал экс-чиновника Рината Кучитарова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После этого экс-чиновнику будет запрещено занимать должности в органах местного самоуправления в течение 2 лет и 9 месяцев.

Суд также удовлетворил исковые требования мэрии о взыскании с Кучитарова суммы причиненного ущерба в размере свыше 32 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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