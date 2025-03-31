Южноуральцы не спешат заявляться на праймериз к выборам к региональный парламент

В Челябинской области набирает обороты предвыборная гонка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент заявления об участии в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов дл участия в выборах в представительные органы различных уровней в Челябинской области превысило 400 человек. Эти данные опубликованы на сайте предвыборной гонки.
Среди городов лидируют Южноуральск (46 человек) и Снежинск (21 кандидат), среди будущих муниципальных округов – Кизильский и Увельский (по 37 заявлений).
При этом ни одного претендента пока не зарегистрировано в Кунашакском и Ашинском районах, а также в Озерске и Верхнем Уфалее.
Интересно, что нет пока желающих среди южноуральцев и принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатур для участия в Законодательном собрании Челябинской области. Пока единственным претендентом является ветеран СВО из Екатеринбурга Сергей Омельченко.
Напомним, выдвижение кандидатов на праймериз началось 5 марта и продлится до 24 апреля. Всего в сентябре текущего года в Челябинской области запланировано проведение 37 избирательных кампаний, в ходе которых распределят 791 мандат, в том числе 60 – в региональный парламент.
О начале избирательной кампании заявили также представители других парламентских партий. Так, в ЛДПР еще в конце января текущего года заявили, что партийный список партии возглавит ее федеральный лидер Леонид Слуцкий. И начале подготовки к выборам заявили и в партии «Справедливая Россия – За правду!». Вероятно, там вспомнят о прошлогодней практике по формированию «школы кандидатов».
О наборе в собственную «школу кандидатов» объявили уже и в партии «Новые люди».
В региональном отделении КПРФ о начале активной фазы по подготовке кандидатов к участию в выборах заявили 22 марта в ходе пленума областного комитета партии.
Не стоит забывать и о достаточно удачной избирательной кампании по выборам в действующий состав законодательного собрания, проеденной Партией пенсионеров и «Зеленой альтернативой». Впрочем, хватит ли у них средств на нынешнюю кампанию, пока неизвестно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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