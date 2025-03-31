В Челябинске почти на неделю отключат от газоснабжения «Вечный огонь»

На мемориале «Вечный огонь» в Челябинске пройдут ремонтные работы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 31 марта по 5 апреля Центр историко-культурного наследия проведет замену облицовочных плит мемориала, расположенного на Аллее славы.
Первоначально отключение газоснабжения на памятнике не планировалось. Однако позднее власти изменили это решение: газоснабжение будет отключено «в целях обеспечения безопасности».
«Вечный огонь» будет перенесен во временную капсулу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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