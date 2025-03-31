Прокуратура требует с властей Аргаяшского района 100 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Чиновники южноуральского района предстанут перед судом после нападения на маленького ребенка бездомного пса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, решение о направлении иска было принято по итогам проверки информации о нападении бродячей собаки на малолетнего ребенка.

Инцидент произошел 25 февраля текущего года в селе Аргаяш. Бродячая собака набросилась на мальчика и впилась зубами в его щеку.

В связи с ненадлежащим исполнением полномочий по организации мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию животных без владельцев прокурором главе муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в интересах ребенка в суд предъявлено исковое заявление о компенсации морального вреда, оцененного в 100 тысяч рублей.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлены на контроль.

Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по признакам халатности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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