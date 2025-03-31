Челябинцам придется заплатить за отопление при плюс 19 на улице

Отопление в Челябинске начнут выключать не раньше, чем в конце апреля. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр сослался на норму: систему выключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает плюс 8 градусов. В принципе, такая погода установится уже завтра: ночью ожидает плюс 2, а днем – плюс 15. В среду днем – уже до +19. В четверг среднесуточая температура будет не менее +9, а в пятницу может резко похолодать, но в субботу опять потеплеет.

И такие скачки прогнозируются на протяжении всего месяца. Формально это дает властям право не завершать отопительный сезон, несмотря на то, что горожане уже жалуются на жару и духоту в квартирах. При этом коммунальщики даже не понизили температуру теплоносителя – батареи по-прежнему обжигают при прикосновении, хотя такой «накал» был излишен даже минувшей зимой. Оплачивать весь этот перетоп, разумеется, приходится горожанам.

Челябинск, Павел Зварзин

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