российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 31 марта 2025, 13:48 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Челябинцам придется заплатить за отопление при плюс 19 на улице

Отопление в Челябинске начнут выключать не раньше, чем в конце апреля. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр сослался на норму: систему выключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает плюс 8 градусов. В принципе, такая погода установится уже завтра: ночью ожидает плюс 2, а днем – плюс 15. В среду днем – уже до +19. В четверг среднесуточая температура будет не менее +9, а в пятницу может резко похолодать, но в субботу опять потеплеет.

И такие скачки прогнозируются на протяжении всего месяца. Формально это дает властям право не завершать отопительный сезон, несмотря на то, что горожане уже жалуются на жару и духоту в квартирах. При этом коммунальщики даже не понизили температуру теплоносителя – батареи по-прежнему обжигают при прикосновении, хотя такой «накал» был излишен даже минувшей зимой. Оплачивать весь этот перетоп, разумеется, приходится горожанам.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия,