В центре Челябинска погиб солдат-срочник: он сорвался с 15 этажа, пытаясь сбежать от военной полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на набережной Героя России Кислова. Парень самовольно покинул место службы. Военная полиция приехала в квартиру его родителей. Пока отец разговаривал с полицейскими, срочник попытался с 15 этажа перелезть на крышу, но сорвался, пишет Агентство чрезвычайных новостей.

Приехавшие на место медики констатировали смерть молодого человека.

Челябинск, Павел Зварзин

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