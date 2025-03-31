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Понедельник, 31 марта 2025, 16:29 мск

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В центре Челябинска погиб солдат-срочник

В центре Челябинска погиб солдат-срочник: он сорвался с 15 этажа, пытаясь сбежать от военной полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на набережной Героя России Кислова. Парень самовольно покинул место службы. Военная полиция приехала в квартиру его родителей. Пока отец разговаривал с полицейскими, срочник попытался с 15 этажа перелезть на крышу, но сорвался, пишет Агентство чрезвычайных новостей.

Приехавшие на место медики констатировали смерть молодого человека.

Челябинск, Павел Зварзин

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