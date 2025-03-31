В центре Челябинска погиб солдат-срочник: он сорвался с 15 этажа, пытаясь сбежать от военной полиции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на набережной Героя России Кислова. Парень самовольно покинул место службы. Военная полиция приехала в квартиру его родителей. Пока отец разговаривал с полицейскими, срочник попытался с 15 этажа перелезть на крышу, но сорвался, пишет Агентство чрезвычайных новостей.
Приехавшие на место медики констатировали смерть молодого человека.
Челябинск, Павел Зварзин
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