В Челябинске уволили руководителя центра медицины катастроф

В Челябинске разрешили конфликт в центре медицины катастроф, уволив его руководителя Сергея Максимова.

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта медики центра заявили, что намерены подать заявления об уходе. По словам сотрудников, причиной стало несправедливое, по их мнению, отношение нового руководства челябинского центра медицины катастроф. Сергей Максимов возглавил организацию в марте 2024 года. Именно после этого ситуация в учреждении ухудшилась.

Так, фельдшеров и медсестер стали заставлять выполнять задачи, которые не предусмотрены инструкциями, говорилось в обращении сотрудников. Например, находясь в диспетчерской, фельдшер должен выполнять функции охранника – встречать и провожать людей, которые приходят, вечером проводить обход организации. Кроме того, в рабочее время медиков могли отправить на дежурство по платным услугам. А специалистов реанимационной бригады – использовать «как грузчиков для оказания платных услуг по перевозке «от кровати до кровати».

При этом, по решению руководителя, медики лишились полетных доплат, которые раньше получали за эвакуацию больных вертолетом.

Директор центра прислушиваться к претензиям сотрудников не стал, заявив, что уволиться в случае несогласия с руководством – их право, а учреждению придется искать новых работников.

После того, как скандал вышел за стены медицинского учреждения, региональный минздрав начал служебную проверку. Директора сначала отстранили от руководства центром, а сейчас уволили. Обязанности руководителя исполняет заместитель главного врача по медицинской части челябинской станции скорой помощи Виктор Пястолов. Собиравшиеся увольняться сотрудники забрали заявления об уходе.

Челябинск, Павел Зварзин

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