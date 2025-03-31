В Магнитогорске школьница на квадроцикле сбила подростка

В Магнитогорске выясняют обстоятельства ДТП с участием двух подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Магнитогорска, авария произошла в минувшую субботу, 29 марта.

В 18:35 14-летняя школьница, управляя квадроциклом «Hammer», в районе дома №16 по улице Казахской сбила 16-летнего парня, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении слева по ходу движения квадроцикла.

В результате ДТП юноша получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. Квадроцикл задержан и помещен на спецстоянку.

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям родителей девушки. За неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрена административная ответственность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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