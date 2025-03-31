«Адмирал» выходит вперед в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора»

Челябинский «Трактор» в гостях уступает «Адмиралу» из Владвостока – 3:4. «Моряки» вырываются вперед в серии плей-офф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первый период оказался крайне неудачным для «черно-белых».

На 4-й минуте встречи Зак Фукале вышел к лицевому борту и отдал шайбу своему защитнику, но тот под давлением скинул шайбу прямиком на клюшку Никиты Сошникова, и голкипер челябинцев уже ничего не мог сделать – 1:0, «Адмирал» выходит вперед.

А на 14-й минуте матча Никита Сошников оформил дубль – 2:0.

Во второй двадцатиминутке гости собрались. Но распаковать ворота «моряков» им удалось лишь на 32-й минуте встречи. Стивен Кэмпфер, получив шайбу у синей линии, прошел вперед и мощным броском отправил ее в ворота – 1:2. Через минуту Артем Блажиевский сравнял счет – 2:2

Но тот же Блажиевский на 38-й минуте отправляется на скамейку штрафников, и через 26 секунд Либор Шулак вновь вывел «Адмирал» вперед – 3:2.

Восстановили равновесие челябинцы уже в начале третьего периода. На 42-й минуте Семен Дер-Аргучинцев с левого фланга прострелил на пятак, шайба срикошетила и отлетела обратно ему на клюшку, и с близкого расстояния он поразил ворота хозяев – 3:3.

В конце основного времени «Трактор» практически полностью перехватил инициативу. Но изменить счет не сумел, и игра перешла в овертайм.

Не в примеру предыдущему матчу, овертайм сегодня затянулся. И закончился на 77-й минуте, когда нападающий «Адмирала» Никита Сошников оформил хет-трик – 4:3, клуб из Владивостока выходит вперед в серии 1/8 финала Кубка Гагарина – 2:1.

Следующий матч состоится здесь же 2 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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