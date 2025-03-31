«За год 12-15 поколений». В теплицы Челябинска занесли опасного вредителя

В Челябинске установили карантин из-за обнаружения трипса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, западный цветочный трипс был обнаружен в одном из тепличных хозяйств Челябинска.

В связи с этим ввело карантин на площади 45,3 гектара.

«На период действия карантинного фитосанитарного режима вывоз и реализация растений-хозяев и почвы разрешены при условии отсутствия в них западного цветочного трипса, подтвержденного результатами лабораторных исследований и на основании оформленного карантинного сертификата, – уточнили представители ведомства. – Для локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта собственником будут приняты особые фитосанитарные меры».

Борьба с вредителем предстоит долгая и постоянная, предупреждают в Россельхознадзоре. Критерием установления факта ликвидации популяции трипса и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены особого режима является отсутствие живых особей в течение двух полных оборотов растений-хозяев, подтвержденное данными контрольных обследований и результатами лабораторных исследований.

Западный цветочный трипс очень мелкое (до 2 миллиметров) насекомое, ведет скрытный образ жизни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках. Проводя на растениях весь жизненный цикл, насекомые повреждают клетки, питаясь соком. Зараженные растения замедляются в росте, теряют листья и цветы, плоды деформируются. Снижается урожайность культур. Основным признаком присутствия вредителя на растениях является появление на зеленых листьях сухих светлых пятен и черных точек (скопление экскрементов трипса). Данный вид трипса характеризуется высокой плодовитостью, образовывая в теплицах за год 12-15 поколений. Оптимальная температура для развития западного цветочного трипса 25 градусов.

Распространение западного цветочного трипса происходит путем ввоза зараженной рассады цветочных и овощных культур, с плодами и декоративными растениями. В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями), в результате заноса людьми либо путем залета из притепличного пространства. В летнее время калифорнийский трипс способен размножаться вне теплиц на разнообразной культурной и дикой растительности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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