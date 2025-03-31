Машина скорой помощи перевернулась в центра Челябинска

У центральной площади Челябинска спецавтомобиль рухнул набок после столкновения в легковушками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла сегодня, 31 марта, у площади Революции – в райне пересечения проспекта Ленина и улицы Воровского.

На проспекте столкнулись автомобили «Чингана» и «Форд Фокус» и машина для перевозки пациентов центра медицины катастроф. От удара медицинский автомобиль упал на бок.

Позднее выяснилось, что в момент столкновения в спецавтомобиле был только водитель. От госпитализации участники ДТП отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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