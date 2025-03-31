Популярный маршрут в Челябинске сменил перевозчика

Маршрут №45 в Челябинске будет обслуживать муниципальный перевозчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 1 апреля, городская «Служба организации движения» возвращается к обслуживанию маршрута №45 «ЧВВАКУШ – Аэропорт».

На линию выйдут 5 автобусов большого класса, обеспечивая в пиковое время интервал движения в 30 минут.

Актуальное расписание – на сайте gortrans74.ru.

По вопросам работы маршрута можно обращаться по телефону 8 (351) 217-62-34.

Челябинск, Виктор Елисеев

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