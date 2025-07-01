1 июля ожидаются следующие события – Челябинск

01.07.2025, вторник

09:00 – 18:00 Челябинск – Прокуратура Челябинска проведет прием представителей предпринимательского сообщества по вопросам защиты их прав, в том числе при получении муниципальных услуг и реализации инвестиционных проектов (ул. Белостоцкого, 23; перерыв на обед с 13 часов до 13 часов 45 минут)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная трудоустройству участников СВО (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Фестиваль креативности (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

13:00 Челябинск – Мастер-класс «Японская каллиграфия» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «ФНС России: 35 лет на службе обществу и государству» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 Челябинск – Интеллектуальная игра по комиксам «Комикс-квиз»» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

14:00 Челябинск – Практикум «Социальные сети» в рамках тренингов «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:30 Челябинск – Интерактивная лекция по мультипликации (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

15:00 Челябинск – Открытые консультации «Президентская библиотека» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Страницы игр: играем в «Имаджинариум» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по работе телеведущего (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

19:00 Челябинск – Фитнес-тренировки и тренировки по скандинавской ходьбе («Экопарк», ориентир, ул. Аношкина, 10)

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