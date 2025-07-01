Между Челябинском и Магнитогорском запустят еще двух «ласточек»

Дополнительные рейсы электропоездов между Челябинском и Магнитогорском начнут работать через неделю.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 7 июля из-за высокого спроса по понедельникам будет дополнительно курсировать дневная пара электропоездов «Ласточка» Челябинск – Магнитогорск по следующему расписанию.
Время в пути от Челябинска до Магнитогорска – 4 часа 29 минут. Остановки: Троицк, Тамерлан, Карталы-1.
На сегодняшний день «Ласточки» выполняют по три рейса в день с пятницы по воскресенье и по два рейса с понедельника по четверг.
Челябинск, Виктор Елисеев
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