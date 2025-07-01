Пятилетний малыш, попавший под машину в Аше, умер в больнице. Возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка после наезда автомобиля.
Как уже сообщал «Новый День», авария произошла вчера, 30 июня, в Аше.
В 11:13 на улице Советской 66-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» совершил наезд на 25-летнюю женщину и ее 5-летнего сына, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан. По словам пенсионером, он не заметил, что сбил пешеходов.
Ашинку с ребенком госпитализировали. В больнице мальчик скончался от полученных травм.
По информации пресс-службы прокуратуры региона, по данному факту в следственном отделе СКР по Аше возбуждено условное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Отягчающим обстоятельством случит оставление места ДТП.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в городской прокуратуре.
Челябинск, Виктор Елисеев
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