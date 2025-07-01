Руководство СКР взяло на контроль расследование нападения мигранта на южноуральских школьниц

Председатель СК России потребовал доложить о результатах проверки по жалобе о нападении выходца их Средней Азии на двух девочек в южноуральской деревне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, о произошедшем в Информационный центр СК России рассказали обратившиеся в него южноуральцы.

По словам авторов обращения в июне текущего года в микрорайоне Славино в деревне Казанцево на двух школьниц напал выходец из Таджикистана. Он оскорблял девочек по национальному признаку и грозил физической расправой. Помощь школьницам оказали очевидцы.

Однако обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к привлечению приезжего к ответственности не принято.

Историю активно освещал в социальной сети.

В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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