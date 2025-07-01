Руководителю УралГУФК официально предъявили обвинение во взятках

И.о. ректора университета физической культуры в Челябинске предъявлено обвинение в получении взяток от студентов.

Как уже сообщал «Новый День» , и.о. ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгения Черепова задержали вчера, 30 июня, после обысков в его кабинете.

О подробностях уголовного дела сегодня рассказали пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

По версии следствия, в 2023-2024 годах Евгений Черепов, занимавший тогда должность заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья института спорта, туризма и сервиса (входит в структуру Южно-Уральского государственного университета), получил от одного из студентов не менее 20 тысяч рублей. После этого учащийся получил положительные оценки при проведении текущего контроля успеваемости, хотя не был ни на лекциях, ни практических занятиях, а также не сдавал зачеты и экзамены.

Кроме того, в июне 2024 года преподаватель обещал решить проблемы с оценками и другому студенту института. Но уже за 200 тысяч рублей.

Преступления выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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