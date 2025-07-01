Переезд у поселка Аэропорт-2 в Челябинске закроют на восемь часов

Движение через железнодорожный переезд у поселка Аэропорт-2 в Челябинске временно закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение будет введено в связи с заменой на переезде железобетонных шпал.

«С 22 часов 2 июля до 6 часов 3 июля будет закрыт переезд через железнодорожный путь в районе поселка Аэропорт-2», – уточнили представители городских властей.

При необходимости спецтранспорт будет пропускаться по временному настилу, уложенному в районе переезда.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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