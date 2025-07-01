ЧЭМК переводит сотрудников на неполную рабочую неделю

Челябинские электрометаллурги сокращают рабочую неделю.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах руководства Челябинского электрометаллургического комбината сократить рабочую неделю рассказали обеспокоенные работники предприятия.
В пресс-службе комбината эту информацию подтвердили. «В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа, в рамках которой с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений (дневной график работы) переводится на неполную рабочую неделю (4 дня в неделю) до конца 2025 года», – сообщили в пресс-службе предприятия.
Решение о сокращении рабочей недели затронет около 1200 человек. При этом в компании заверили, что никаких сокращений персонала не планируется. «Главная задача принимаемых мер – сохранить трудовой коллектив и не допустить остановки производства», – заявили представители ЧЭМК.
В случае улучшения ситуации на рынке и стабилизации курса валют антикризисные меры будут пересмотрены, подчеркивают на предприятии.
Напомним, в феврале прошлого года суд принял решение о национализации Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и завода «Кузнецкие ферросплавы», контролировавшихся до этого челябинскими предпринимателями Юрием и Людмилой Антиповыми через компанию «Эталон». Основанием для этого стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.
Челябинск, Виктор Елисеев
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