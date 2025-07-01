В районе Алого поля в Челябинске транспорт изменит маршруты на выходные

В центре Челябинска изменят маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с продолжением реконструкции теплотрассы с 22 часов 4 июля до 6 часов утра 7 июля будет закрыто движение по проспекту Ленина на восточной части перекрестка со Свердловским проспектом.

На время действия ограничений общественный транспорт будет направлен по измененным маршрутам.

Автобусы

№№ 2, 4, 123, 483: в объезд по Красной – Сони Кривой – Энгельса (в обе стороны);

№№ 78, 128: в объезд по Красной – Труда (в обе стороны);

№№ 51, 58: в сторону северо-запада в объезд по Сони Кривой – Энгельса, обратно – по маршруту;

№15: Парк Гагарина – проспект Ленина – Володарского – Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК;

№22а: ЧКПЗ – проспект Ленина – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№35: Сони Кривой – Энгельса – проспект Ленина – Володарского – Коммуны – Свердловский проспект, далее по маршруту;

№64: Железнодорожный вокзал – Свободы – Братьев Кашириных (не пойдет по проспекту Ленина);

КМ: Областная больница – Блюхера – Воровского – Красная – Труда – Кирова – Теплотехнический институт.

Троллейбусы

№10: Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;

№12: АМЗ – Воровского – Курчатова – Энгельса – Коммуны – Свердловский проспект, далее по маршруту;

№19: Мамина – Железнодорожный вокзал.

На период работ будет обустроен временный остановочный пункт в районе дома №34 по улице Сони Кривой при движении к улице Энгельса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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