Заведующую челябинским детским садом оштрафовали за побег воспитанника

После побега ребенка из детского сада в Челябинске наказали заведующую.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска обратилось в суд по результатам проверки по факту самовольного ухода воспитанника из детского сада.
Установлено, что 20 марта текущего года в связи с ненадлежащим исполнением воспитателем своих должностных обязанностей один из детей покинул территорию детского сада.
Мальчика нашли через дорогу, в ТРК «Космос», и вернули в дошкольное учреждение.
Прокурор возбудил в отношении руководителя дошкольного образовательного учреждения административное дело по факту нарушения прав и свобод обучающихся образовательных организаций.
Мировой судья, рассмотрев материалы, оштрафовал педагога на 10 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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