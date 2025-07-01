Заведующую челябинским детским садом оштрафовали за побег воспитанника

После побега ребенка из детского сада в Челябинске наказали заведующую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска обратилось в суд по результатам проверки по факту самовольного ухода воспитанника из детского сада.

Установлено, что 20 марта текущего года в связи с ненадлежащим исполнением воспитателем своих должностных обязанностей один из детей покинул территорию детского сада.

Мальчика нашли через дорогу, в ТРК «Космос», и вернули в дошкольное учреждение.

Прокурор возбудил в отношении руководителя дошкольного образовательного учреждения административное дело по факту нарушения прав и свобод обучающихся образовательных организаций.

Мировой судья, рассмотрев материалы, оштрафовал педагога на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube