Выпускники южноуральских школ сдали ЕГЭ хуже, чем в прошлом году

В Челябинской области сократилось число 100-балльных работ по итогам ЕГЭ

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , результаты единого государственного экзамена в 2025 году оказались хуже, чем год назад.

Так, по информации регионального министерства образования и науки, на 30 июня в регионе зафиксировано 135 стобалльных результатов.

Между тем, на начало июля прошлого года, по данным пресс-службы губернатора Челябинской области, 174 выпускника школ Челябинска, Магнитогорска и Снежинска набрали по сто баллов по результатам хотя бы одного ЕГЭ. Впрочем, как отмечал год назад министр образования и науки региона Виталий Литке, 2024 год стал рекордным за прошедшее пятилетие. И, например, в 2023 году 100-балльных работ было 137.

Серьезно снизилось на Южном Урале и число двухсотбалльников. В 2025 году их оказалось семеро, в то время как в 2024-м было 15.

Кроме того, один из выпускников в прошлом году получил высший балл сразу по трем экзаменам. В 2025 году таких нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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