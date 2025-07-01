В Челябинской области меняют схему движения по автодороге в Казахстан

В Челябинской области изменится схема движения на федеральной дороге «Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, изменения связаны с ведением работ по расширению дороги на федеральной трассе «А-310» (Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан).

С 5 июля по 18 августа текущего года изменяется схема организации дорожного движения на 53 и 54 километрах поселков Борисовка и Кленовка.

Запрещается поворот налево при выезде и въезде в поселки Борисовка и Кленовка. Поворот направо разрешен. Места для разворота предусмотрены на 50 и 61 километрах автодороги.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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